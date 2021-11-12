小童遊長廊遭植物葉尖刺眼恐盲　市民轟西九補救已太遲應負責

西九文化區內的M+博物館今日(12日)終於開放，吸引不少市民到場參觀，而附近的海濱長廊隨即成為「打卡勝地」之一，惟東網早前率先揭發，於西九文化區內開放多年的海濱長廊原來暗藏危機，導致早前1名男童與家長到上址遊玩時，不幸被種植在路邊的植物葉尖刺傷左眼，恐會失明！東網記者今日再到上址視察，只見該種帶尖刺類的龍舌蘭科植物「絲蘭」已被移除，但有家長坦言事情經已發生，批評當局現在才急忙補救移除涉事植物「已經太遲」；亦有家長對子女安危感擔心，批評不應於兒童玩樂的草地上種植具危險性的植物，認為西九文化管理局理應為事件負責。

早前東網獨家報道，一名6歲男童於西九文化區海濱長廊遊玩時，不慎被一種名為絲蘭的植物葉尖刺傷左眼，男童即嚎啕大哭指左眼看不見事物，及後送院進行眼角膜修補手術，惟仍難回復視力，最壞情況恐怕會失明。而東網記者於今日再度前往海濱長廊巡視，發現傷人植物已被移除，現場不少家庭野餐共享天倫，不時亦有兒童於草地上跑步玩耍。

與兒子一同參觀M+博物館後，到海濱長廊遊玩的楊女士稱，早前已有留意相關報道，亦有特別提醒小朋友遊玩時要小心，對於現時已移除該種植物亦感到較為安心，她對事件感到震驚，直言「都幾可怕，小朋友玩玩吓就盲咗喎」，但認為家長亦有責任看管好子女，對於事件她形容是意外，難以避免。

手抱兒子的李女士則直斥當局「考慮得不周到，都已經出咗事」，批評負責當局出事才急忙「補鑊」已是太遲。她又指附近屬兒童玩樂勝地，種植的植物理應為兒童着想，又稱「不單止小朋友，大人都要小心」。她期望下次於上址種植植物時，不應再選擇具危險性的植物。

一家人於海濱長廊草地上共聚天倫之樂的劉女士則認為，當局理應為受傷兒童負上責任，雖然家長亦有責任看管兒童，但當局不應種植絲蘭此類具危險性的植物，尤其附近椅子不足，大多人只能坐於草地，難免令兒童玩耍時受傷。