珠海發布60項措施　便利港澳居民當地發展

第11屆珠澳合作發展論壇周五（12日）在廣東省珠海市舉行，對外發布《便利港澳居民在珠海發展60項措施》，覆蓋港澳居民在珠海居住生活、就學就業創業、科技創新發展、經貿交流合作、社會文化教育交流等5方面。

措施具體分為5章60條，旨在為港澳居民在珠海發展提供一套覆蓋全面、有針對性、實用性強的政策指南和辦事指引。第一部分「便利港澳居民在珠海居住生活」涉及16項措施，包括在珠海的社保、住屋、出行等內容；第二部分「便利港澳居民在珠海就學就業創業」涉及11項措施；第三部分「促進珠港澳科技創新合作」涉8項措施，有關創新型港資澳資企業培育、珠港澳產學研協同發展、支持重點領域科創項目建設等。

第四部分「深化珠港澳經貿交流合作」有15項措施，主要涉及改善營商環境、便利港澳企業與港澳居民在珠海投資興業、使用跨境支付及開展金融合作等內容。第五部分「促進珠澳社會文化教育交流」則有10項措施，包括社團交流、文化交流、教育交流、文化產業等內容。措施強調重視制度突破、體現精準施策、突出創新引領，力求政策落地見實效。