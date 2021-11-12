跨境司機有家歸不得逾年　工會促放寬措施讓家庭團聚

礙於新冠肺炎疫情，跨境司機自去年7月起需要遵守嚴格的防疫措施，「三點一線」閉環式工作。他們無法回到內地居所，長時間與家人分隔兩地。有工會促政府作特別安排，讓這批原本居住在內地的港人跨境司機，有限度地每星期一次或不定期回家與家人見面團聚。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，疫情持續，跨境司機面臨的困境愈來愈多，但仍然一直主動配合內地與香港當局的各項防疫措施，業內幾近全數司機已接種疫苗，遵從「三點一線」閉環健康管理，亦已使用內地粵康碼。

海港運輸業總工會主席蘇栢燦則稱，即使跨境司機抵得住日常工作壓力，但即日往返的限制對他們造成極大影響，一年多以來「有家歸不得」，有些家庭關係更因此出現裂痕。情況令不少人無奈辭職，以致疫情下本港的跨境司機人數下跌了近40%，由原本1.3萬人跌至現時不足8000人，長久下去或會對供港貨物供應造成影響。

跨境司機韓女士早於2016年已舉家遷居內地，現時育有一對3歲的孖女，但由於防疫措施規定必須即日返回香港，因此她現時已有接近兩年時間有家歸不得，「明明深圳的家門就在眼前，卻又遙不可及」，大時大節未能與家人團聚，也錯過了很多與家人相聚的時光，錯過女兒成長的點滴，慨嘆生活逼人，只有無奈。