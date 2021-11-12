內地提升法治課時比例　推進港澳青少年憲法教育

內地教育部日前印發《全國教育系統開展法治宣傳教育的第八個五年規劃（2021-2025年）》（下稱規劃），內容要求各省區市將法治教育納入中小學課後服務範圍，適當增加法治知識在中考和高考的內容比例；同時要求編寫與修訂憲法類教材，推進香港和澳門青少年憲法和基本法教育。規劃目標是到2025年，讓教育系統法治素養和依法治理水平提升，師生尊法學法守法用法的自覺性和主動性不斷提高。

規劃要求，將民法典教育納入國民教育體系；推進青少年法治教育規範化和常態化；結合安全、禁毒、國防、防災減災救災以及防範學生欺凌、網絡詐騙、人身侵害和人口拐賣等內容，開展日常宣傳教育；推進特殊地區和特殊群體普法（普及法律常識），關注留守兒童、隨遷子女、殘疾兒童少年等學生的法治需求，提供相關法治服務支持；加強民族地區普法；加大對農村、邊遠等地區學校的普法支持力度。

教育部強調，要充分發揮課堂教學主渠道作用。當中包括推動制訂法治教育教學標準，提升法治教育課時比例；加大學科融入法治教育力度，結合學生年齡特點和日常實際將規則、紀律、秩序、誠信、團結合作、衝突解決等法治內容，融入教育教學之中；鼓勵地方課程和校本課程單獨設立法治課；加強高等學校法律基礎課程建設，鼓勵開設法治教育在線課程。

此外，教育部還要求設立一批布局合理、功能完備、運作規範的青少年法治教育實踐基地，鼓勵有條件的縣（區）建設青少年法治資源教室，推動學生每年接受法治實踐教育不少於2課時。