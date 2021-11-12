港府擬維港鬼祟填海連交椅洲人工島　環團斥違反《保護海港條例》

政府硬推造價逾6,000億港元的「明日大嶼」計劃，首階段將研究於交椅洲一帶建約面積1,000公頃的人工島。土木工程拓展署今日(12日)就交椅洲人工島發展，向環境諮詢委員會提交3份申請環評研究概要，除指出擬建全港第4條過海隧道連接港島外，更透露為建造在港島的道路着陸點，將於維多利亞港內進行臨時或永久填海！有環團批評港府做法鬼祟，擔心會破壞維港生態，恐觸及《保護海港條例》。

土拓署向提交環諮會提交的3份申請環評研究概要，分別為交椅洲人工島填海工程、交椅洲人工島發展、香港島-大嶼山東北連接路。其中，香港島-大嶼山東北連接路的工程項目簡介文件，透露連接路將包括1段位於交椅洲人工島及香港島之間，長約5公里，並以海底沉管隧道形式建造的公路，若順利興建，這條連接港島及交椅洲人工島的海底隧道，將成為本港第4條海底隧道。

工程項目亦會在分別位於交椅洲人工島及大嶼山東北之間，交椅洲人工島及竹篙灣之間，以海上高架橋、陸上高架橋和地底隧道形式建造1條5公里長及4公里長的公路及支路。也會在位於港島西或其他有待研究的選址興建通風大樓。

值得留意的是，文件中透露為建造在香港島的道路着陸點，工程將於維多利亞港內進行臨時或永久填海。文件也有注釋指，如需在維港內填海將按《保護海港條例》充分證明填海工程的迫切性和凌駕性的公眾需要。

綠色和平項目主任陳可淳批評，維港牽涉重大公眾利益，當初政府拋出「明日大嶼」計劃時，已有人關注會否觸及維港填海問題，但政府一直未有公布，時至今天才於文件中提及一小段，批評做法鬼祟及狡猾，違背《保護海港條例》的原則，形容是「暗度陳倉」、「過香港人一棟」。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑則批評，政府違反程序公義，因目前連人工島的填海工程是否可行、規模大小、方向以及涉及多少個島、島的形態如何等等，都沒有概念時，反問如何能進行填海及鐵路項目的環評呢？

《保護海港條例》在1997年生效，並在1999年修訂，條例旨在設定不准在海港內進行填海工程的推定，以達致保護和保存海港的目的，目前適用範圍包括整個維多利亞港，北岸由荃灣至鯉魚門，南岸由堅尼地城至筲箕灣。不過，最近有政黨及意見曾提出修例，發展局局長黃偉綸曾今年9月在立法會上回覆稱，現階段看不到政府未來會有需要在維港填海，但同意日後有空間檢視相關條例。