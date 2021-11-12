女youtuber稱「斷片」後被姦　男友人獲判無罪

女「Youtuber」指稱前年於喝醉酒「斷片」後被男性友人強姦的案件，經過多日審訊之後，由2男5女組成的高院陪審團於今（12日）午1時後退庭商議裁決。經商議2個多小時後，陪審團以6比1大比數裁定被告雷家誠強姦罪罪名不成立。辯方其後為被告申請訟費，指警方在觀看相關閉路電視紀錄後，明顯見到與事主聲稱酒醉的說法不符，但仍落案起訴被告；又指最初是事主主動約被告喝酒，被告並無自招罪嫌。法官最終就訟費申請押後作書面裁決。

現年32歲被告雷家誠為日本餐廳負責人。他被控於2019年4月23日在油麻地強姦女子X。當陪審團宣布裁決時，公眾席上被告的親友即時情緒激動並喜極而泣，當陪審團離開時，被告亦有向陪審團點頭致謝，散庭後亦有與其妻子擁抱。

據X早前作供指，她在案發前4個月認識被告，X形容她與被告是朋友關係。案發當日她因情緒低落找朋友喝酒，結果只有被告應約。他們在凌晨1時許到太子一間酒吧，兩人喝光一瓶白酒，但她記得把第2瓶白酒倒入酒杯後便告「斷片」。同日早上7時許醒來，驚覺正在家中，被告正在與她性交。她覺得「好驚、好錯愕」，便縮腳並瞪住被告，被告最終則離開。

被告自辯時則強調，X只是有酒意但絕非飲醉，又指X在做愛過程中有呻吟，顯得十分享受。此外，審訊時庭上曾放映酒吧和X所住大廈的閉路電視片段，顯示離開酒吧時，被告曾與X手拖手。到達X所居住大廈時，亦是X按下升降機樓層及關門鍵。

案件編號：HCCC 168/2020