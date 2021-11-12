警連破酒店及劏房製毒工場　檢820萬元可卡因拘4男子

港島總區特別職務隊於本月2日及今日(12日)，展開以情報主導的打擊販毒集團行動，拘捕4名本地男子(23至27歲)，並成功搗破2個製毒工場，檢獲市值超過820萬港元毒品。

港島總區特別職務隊女高級督察鄧伊娜表示，早前根據線報及經深入調查後，鎖定2名中國籍男子，相信與本地1個活躍於九龍同港島區的販毒集團有關。經過連日部署後，警方於本月2日在紅磡1間酒店展開緝毒行動，在2名姓王及姓張(俱23歲)的目標男子身上、以及所租住的酒店房間內搜出超過2.8公斤懷疑可卡因和製毒工具，毒品市值約410萬港元，2人涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。

警方就案件作出深入調查，再鎖定有關販毒集團的另外兩名成員，發現他們利用1個位於油麻地的劏房單位作為製毒工場。因此，警方於今日凌晨時分，掩至油麻地一帶展開掃毒行動，發現2名男子從1幢唐樓步出，於是上前截查，在其中一人身上檢獲一把鎖匙，遂進入有關劏房搜查，檢獲約610克懷疑霹靂可卡因及約2.5公斤懷疑可卡因粉末，市值約410萬港元。

警方在劏房內亦發現大量製毒器具，包括有殘餘毒品的煮食煲、電子爐、電子磅、食物烘乾機以及梳打粉。警方以涉嫌「製造危險藥物」拘捕該2名姓黃及姓司徒(俱27歲)、報稱無業的中國籍男子，2人現正被扣留調查。稍後，2人將會被暫控1項「製造危險藥物」罪，案件於明日(13日)到東區裁判法院提堂。

警方留意到今年的毒品檢獲量比去年同期明顯上升，近期毒品案的被捕人有年輕化趨勢，相信犯罪團夥利用年輕人「搵快錢」的心態作出利誘及招攬，令年輕人在沒有深思熟慮情況下犯案。警方強調，販毒屬於嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何販毒人士一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。警方對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動，市民切勿以身試法。

另外，警方提醒年輕人，所有與毒品相關的案件都屬於非常嚴重的罪行，年輕人千萬不要輕信謠言，以為自己年輕，警方和法庭就會寬鬆處理。同時，警方亦希望家人及師長多加留意身邊的年輕人，時刻提醒他們要奉公守法，並且向其灌輸正確嘅價值觀。