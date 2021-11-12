求職不遂後賄招聘主任　女子被判240小時社服

一名女子在今年初應徵做保安員失敗後，以2000港元「茶錢」賄賂招聘主任，請求對方下次請人時給予幫助。當事人其後向廉政公署舉報，結果廉署將該女子拘捕，控以２項向代理人提供利益罪。她早前承認控罪，今天（11日）於東區裁判法院被判240小時社會服務令。

案情透露，太古地產有限公司（下稱「太古地產」）今年2月中招聘保安員。51歲被告柯美景申請有關職位，於今年3月2日收到評審其表現的太古地產招聘主任通知，其申請並不成功。她其後向該招聘主任發短訊，要求對方下次招聘時給予她幫助。被告翌日致電該招聘主任，表示會送贈一些自製包點給對方。其後，被告把一袋包點放置在該招聘主任辦事處的接待處，並以發短訊要求對方不要將包點交給他人。招聘主任向其上司匯報事件，其上司隨後安排把該袋包點棄置。

今年3月4日，被告向該招聘主任發送多條短訊，表示之前一日向對方提供了2000港元「茶錢」，若她獲聘及通過試用期，便會再向對方提供3000港元。招聘主任立即向其上司匯報事件，但他們已無法尋回該袋包點及2000港元「茶錢」。

廉署提醒求職人士，切勿以行賄手段獲取職位，商業機構職員亦絕不可利用職權收取任何利益，否則行賄受賄雙方均有可能違法。廉署呼籲商業機構職員如遇到任何懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。

案件編號： ESCC 1921/2021