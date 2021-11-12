選舉投票站毋須用安心出行　曾國衞勉勵工作人員多排練熟習流程

立法會換屆選舉將於下月19日舉行，選舉事務處今日（12日）為選舉投票站主管級工作人員舉行首場投票管理訓練，透過講解有關選舉新安排和經驗分享，讓他們深入了解投票站管理工作，確保投票日投票站運作暢順。選舉管理委員會（選管會）主席馮驊法官和政制及內地事務局局長曾國衞亦出席親自向工作人員講解。

其中馮驊向約1500名出席的主管級工作人員介紹是次選舉的新安排，當中包括特別排隊隊伍、使用電子選民登記冊系統派發選票，以及點票時需要注意的事項。他指出，是次選舉所有選民／獲授權代表進入投票站投票，無須使用「安心出行」流動應用程式或其他替代措施。選舉事務處會聯繫所有借出場地的政府部門配合有關安排。至於進入點票站觀看點票過程的人，則必須使用「安心出行」。

曾國衞則強調，今次立法會換屆選舉是完善選舉制度後的第2場重要選舉，對特區以至全體市民都意義極為重大，而行政長官較早前亦要求選舉要做到「不容有失」，因此他勉勵在場各同事，作為票站的總負責人員，必須要全力以赴，做好各項選舉安排。

他勉勵同事在選舉期間，須特別注意兩點：一是在投票期間須確保發票、投票流程暢順，並開放足夠發票櫃枱及投票間，從而盡量縮短選民的輪候時間；而若選民過度集中在高峰時段投票時，亦要做好現場維持秩序的工作。二是在投票結束後，盡快將投票站轉為點票站，並抓緊每個點票流程，以期盡早確認點票結果。又勉勵工作人員在選舉前多進行排練，以熟習每個流程細節，使選舉得以順利進行。