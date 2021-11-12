筲箕灣夜歸女遭綁劫失4萬存款　警拘欠債保安員起贓款

筲箕灣愛東邨姓蘇(28歲)女子，本周三(10日)凌晨回家時，被一名年約35至40歲、身高約1.7米、中等身材、蓄短黑髪，案發時身穿深色上衣、戴眼鏡及帽的男子持刀綁劫，損失4萬港元存款。警方重案組經深入偵查後，昨日(11日)於區內拘捕一名涉案男保安員，並起回部分贓款。

東區警區重案組高級督察葉展洋表示，女事主從事文職工作，本周三凌晨3點半，她獨自由銅鑼灣搭的士返回愛東邨住所。約17分鐘後，女事主在愛東邨外愛賢街落車，步行約20米至愛平樓與愛澤樓之間的行人通道時，一名賊人突然急步從後追上她，並以一把20厘米長𠝹刀指嚇，迫令她交出財物。女事主受威脅下將身上100港元現金交出，又交出銀行提款卡和密碼。

賊人隨即帶女事主走到附近一個兒童遊樂設施，拿出左一卷封箱牛皮膠紙，用膠紙封住她的口，及將其雙手綑綁於一個欄杆，賊人即向愛蝶灣方向逃去無蹤。女事主掙脫綑綁跑回家，並沒有無受傷。及後，女事主翻查網上銀行紀錄，發現賊人在其戶口提走4萬港元，於是報警求助，東區警區重案組跟進案件。

東區警區重案組、情報組連同柴灣分區特遣隊，經翻看大量閉路電視片段後鎖定疑人，昨日(11日)傍晚6時35分，警方在筲箕灣東大街發現疑人現身，遂以涉嫌行劫拘捕該名姓林(38歲)男子，他報稱為保安員。警方在疑犯身上檢獲7,351港元贜款，及3張相信是疑犯將搶劫得到的贜款用於還債的銀行入數紙。警方同時檢取其他與案有關的證物，在警誡下，疑犯承認因欠賭債犯案，調查顯示疑犯屬單獨行事，並無其他人參與。

打擊搵快錢罪案一直都是警務處處長首要行動項目之一，警方會對每一件案件鍥而不捨全力追查，將罪犯繩之於法，尤其對於社區構成危險的案件，警方絕對有決心，有能力破案。搶劫是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰會被判終身監禁，市民切勿以身試法。警方呼籲市民，如果需要凌晨時分回家，可以事先聯絡家人於落車地點等候及陪同一齊返家。另外，若市民目該宗搶劫案，請聯絡東區警區重案組。