漁護署今起定期捕捉市區出沒野豬並人道毀滅　研修例擴禁餵區

野豬滋擾問題日益嚴重，漁農自然護理署今日(12日)公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾，亦會研究修訂《野生動物保護條例》(170章)以擴展野生動物禁餵區，加大力度禁止人為餵飼野生動物。

漁護署發言人表示，署方自今日起將會把在市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅，在新策略下每月都會進行野豬捕捉行動，利用麻醉槍捕捉目標野豬人道毀滅，會優先處理有大量野豬出沒，及野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。

署方亦正研究修訂《野生動物保護條例》(170章)，包括擴大野生動物禁餵區範圍，加強控制餵飼活動，減少吸引野豬於市區出沒的誘因。此外，漁護署亦會加強宣傳及公眾教育，教導市民不要餵飼野豬。

發言人解釋指，該署2017年年底推出捕捉及避孕/搬遷計劃，並在2019年採取多管齊下的策略加強管理野豬，從不同方面解決野豬滋擾，惟野豬繼續在市區個別地點聚集及覓食，造成嚴重滋擾，而部分野豬更習慣在鬧市或馬路上出沒，對公眾及道路使用者構成潛在危險。

近年野豬傷人個案已有上升趨勢，過去10年(2011年11月至今年10月)，共錄得36宗野豬傷人個案，當中30宗於2018至21年間發生，超過80%。過去10年間，首7年平均每年只有1宗傷人個案，但近3年平均每年便有10宗傷人個案。

發言人呼籲市民在任何情況下都切勿餵飼野豬，強調野豬並非寵物而是有潛在危險的大型野生動物，餵飼活動會吸引野豬在市區出沒甚至聚集，不但對自身可能造成危險，更會危及其他市民和對大眾日常生活造成滋擾。