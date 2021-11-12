港府促航空公司增強防疫規定　貨機機組人員返港須每日一檢

新冠肺炎疫情持續，香港早前出現2宗涉及駐港貨機機組人員確診的輸入個案，政府今日(12日)表示高度關注該2宗個案，並會進一步加強現行適用於機組人員的防疫安排，並規定所有本地貨機機組人員回港後檢測次數，增加至每日一檢；且必須接種第3針疫苗。

運房局已就該2宗個案即時與有關的航空公司會面，責成其加快調查、提交報告及作出跟進，同時，已敦促航空公司必須嚴格遵守防疫安排下的相關規定及措施，包括加設貨機機組人員停留外站的駐地監察人員，並加強獨立審核工作，確保機組人員符合閉環式運作的要求，以減低他們受感染的風險；就本地貨機機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴格的限制，並訂明更清晰的指引，同時加強監管，以盡可能避免他們與社區接觸；

另外，就機組人員的檢測及接種疫苗的要求，本地貨機機組人員須加密港後的檢測次數至每日一檢，以更有效持續監察他們的健康狀況；及規定所有本地機組人員接種第3針疫苗，為他們、旅客及本地社區提供更好的保護，配合政府「外防輸入」的措施。

日前本港出現2宗免檢疫後確診個案，涉及2名國泰貨機機師，帶有L452R變異病毒株。2人均已接種2劑新冠疫苗，衞生署料2人是在赴德國工作時染疫。