大嶼山文東路公園及2地方須再檢測 另有8校納強檢

再有11個指明地方被納入強檢名單，其中3處因涉及早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，需要再次進行病毒檢測，而其餘則為8間爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校。港府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處該11個指明地方的人士，須於下周日(14日)進行病毒檢測。

3處須再次進行檢測的指明地方，包括大嶼山東涌文東路55號文東路公園，任何在10月25日下午6時至下午10時，或10月26日中午12時至下午5時期間曾身處該地，須在指定期間接受病毒檢測；另外2處分別為尖沙咀廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖芝樂坊餐廳，在10月26日下午7時至下午10時期間曾身處該地，須進行檢測；以及大嶼山東涌達東道20號東薈城名店倉2樓243號舖太平洋咖啡，任何曾在10月26日中午12時至下午4時期間到訪，同樣須檢測。

至於8間爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校，當中6個學校包括香港薄扶林薄扶林道162號德瑞國際學校(幼稚園部)、香港新界元朗公園南路26號保良局羅氏信託學校、香港新界沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園、香港九龍秀茂坪寶達邨達欣樓地下B&C翼香港學生輔助會寶達幼兒園、香港九龍旺角砵蘭街387號2至3樓香港保護兒童會-童樂居、香港堅尼地城卑路乍街97號地下G01號舖及1樓101號舖弘立幼稚園。任何在10月30日至今日期間，曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須接受檢測。

另外2處則為2所學校就讀指明級別的學生及曾面授該等級別的指明老師，同樣需要檢測，分別位於香港新界天水圍天城路22號的十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級，以及香港新界沙田新翠邨第1號校舍循理會白普理基金循理小學四年級。