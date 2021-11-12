福朋喜來登酒店現2宗Delta+個案　袁國勇料擾流效應致病毒傳播

東涌福朋喜來登酒店早前先後出現2宗輸入病例，衞生防護中心最新測序確認，其中1名62歲從英國抵港的男患者(個案編號：12382)感染歐洲特別是德國十分常見的「Delta」變異病毒株AY.43亞系，即「Delta+」病毒，其入住的東涌福朋喜來登酒店同層亦有另一名56歲男子(個案編號：12374)感染「Delta+」確診者。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今日(12日)到該酒店視察，袁國勇表示2宗個案的病毒基因相同，相信由酒店內傳播。歐家榮則指上周一至周六(1至6日)期間，曾在該檢疫酒店15樓的住客均需撤離，涉及54名住客，大部分已送到檢疫中心檢疫，另有20名已完成檢疫人士亦會陸續送回檢疫。

袁提及其中1名56歲男病人為外籍人士，他在上周四(4日)開始咳嗽，翌日證實染疫並列為初步個案，由於他因喜愛運動，相信每日均有在房內使用單車機，由於運動時噴出的空氣量高，導致房內的病毒量很高，估計病毒因擾流效應，經走廊空氣流入居於毗鄰的1517房間，加上該房62歲患者在取物件時沒有佩戴口罩，繼而受到感染。

袁續指，發現酒店上層空氣可能互通，而經相關部門檢查後，亦不認為會因渠管等而導致傳播，故預料病毒因擾流效應而傳播到1517室。