政Whats噏：流亡美國「無信用」　梁頌恆租屋遇困難

人在異鄉，第一時間就係搵容身之所。因立法會宣誓風波而被港府褫奪議席嘅前議員梁頌恆，去年流亡美國之初，都係周圍咁搵屋住，然而當地嘅規矩，喺欠缺信用分數嘅情況下租屋可謂異常艱難，但後來有人肯同佢做擔保，先至唔使露宿街頭咋。

梁頌恆日前喺一個網台節目中提到，初到美國嘅流亡人士未有駕駛執照，搵屋必須符合兩個前提，就係間屋一定要就近地鐵站，同埋附近要有超巿、又或者鄰近有購買生活必須品嘅地方。之不過，就算符合呢兩個前提都未必咁容易租得到，事關當地人好現實，要業主願意租出物業，租客就要保證自己能夠準時交租。

而美國社會流行信用評分制度，如果一個人能夠按時繳清應交款項，如稅款、信用咭數之類，就會隨住時日提升佢嘅信用分數，而業主就會視乎租客嘅信用評分，以考慮物業是否租出。梁頌恆遇到嘅難題就係，佢要開始累積自己嘅信用分數，最好係藉住信用咭消費去建立，但係佢都未租到屋，又點樣向銀行提供住址證明以及申請信用咭呢？申請唔到信用咭，無法透過找咭數去累積信用分數，業主又點會願意出租物業呢？簡直係雞先定蛋先嘅問題啊！況且梁頌恆係流亡身份，喺當地不得工作，亦無法提交收入證明，好難通過有關財務嘅壓力測試。

咁多棘手難題，到底點樣解決呢？梁頌恆話幸好畀佢搵到移居美國多年嘅香港人，喺對方答應做擔保人嘅情況下，先至話有瓦遮頭囉。講到呢度，梁頌恆話相信好多流亡美國嘅手足，租屋之時都會同樣遇到信用評分嘅難題，所以佢度到一條「以當地智慧去解決問題」嘅招數，就係先由一個有信用分數嘅人租屋做二房東，然後再將間屋分租畀其他手足，咁三房客咪可以避開當地嘅信用評分囉！

至於梁頌恆目前嘅居所，平時就有一隻貓同5個人住。間屋除咗業主提供嘅基本施設，梁頌恆甚少添置傢俬，理由係方便搬走喎。照咁講，莫非佢又準備隨時走佬？