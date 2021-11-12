警方去信立場新聞　斥報道中大暴力事件不盡不實

警察公共關係科總警司郭嘉銓去信立場新聞，指昨晚(11日)上載一篇題為「畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝」的文章，報道引述2名報稱畢業於中文大學的匿名人士，對2019年11月12日晚上發生在中文大學的暴力事件的感受，警方發現文章內容不盡不實，故致函澄清，以正視聽。

​郭指出，文中多次以「守護中文大學」來形容當晚進入中大人士的目的，又以「警方對準校園發射逾2,000枚催淚彈」、「防暴警攻入校園」等偏頗字眼來描述警方的執法行動。事實上，警方當時在中大採取執法行動的目的，是由於有暴徒在中大2號橋上投擲雜物往吐露港公路及港鐵東鐵線南北交通要道上，除了癱瘓上址交通外，也嚴重危害駕駛者及公眾人士的安全，所以警方需果斷介入，制止有關違法行為。

此外，暴徒當時向警方投擲大量汽油彈、磚頭及雜物，有警務人員因此而受傷，所以警方需要使用最低所需武力將暴徒驅散。郭續稱，該媒體具誤導性的報道內容會令讀者誤以為警方針對學生，煽動仇警情緒，同時亦美化暴徒在中大的違法行為，警方對此表示強烈不滿。

郭強調，本港2年前發生的一連串暴力事件乃前所未有，令本港元氣大傷，雖然現時已重回正軌，但該篇偏頗的報道會分化社會，阻礙本港復和。警方期望有關媒體能本着專業精神，以事實為依歸，作出公正報道，讓讀者能夠獲取正確資訊。