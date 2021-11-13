懲教署引入多項新科技　提升監獄保安打擊滋事分子

前年的反對修訂《逃犯條例》風波引發數十年來罕見的大型暴亂及衝突事件，當局事後拘捕了逾萬名違反相關罪行的人士，去年《港區國安法》落實後，懲教署數據顯示，涉違黑暴相關罪行及國安法的曾經和正在羈押人士約有900人，令該署面對屬同一陣營在囚者的挑戰增加，有滋事分子企圖在監獄內延續犯法行為，也有人藉建勢力和招攬同黨圖「團結」對抗管方，甚至想盡辦法偷運違禁品進入監獄等。為加強監獄執管效力，懲教署引入多項新科技，包括金屬探測手套、車底安檢機械人及車輛生命探測安檢系統，加強職員偵測能力及提升工作效率，亦配合懲教署成立百周年，銳意發展成「智慧監獄」的藍圖。

懲教署懲教主任李康瑜（保安組）表示，自從2014年佔中、旺角暴亂及2019年黑暴事件後，監獄內的不法分子意圖仿傚利用集體群眾力量，以不同借口，在監獄內的衣食住行方面作出投訴，挑起其他囚犯情緒，組織集體行動對抗管治，管方面對的挑戰亦不斷上升。

懲教署除加強人員培訓外，近年亦引用不少新科技，提升監獄保安及前線人員安全，當在囚人士進入行內稱「第一關」的收押所時，已有毒品及爆炸品探測識別系統及X光身體掃描器，以協助搜查違禁品，至今收到良好阻嚇效果，由2017年的30宗，下降至去年的14宗，減幅逾一半，違禁品以毒品佔多數，方式主要以吞服及利誘懲教人員偷運入監獄。

為進一步有效應付在囚的滋事分子，署方最近引進多套新科技，李表示以往會利用手柄型的金屬探測器，搜查懷疑囚犯身上的硬物利器，但新引入的金屬探測手套，體積輕巧方便，靈敏度極高，職員示範時，可搜到藏在上衣衫袋內以紙巾包裹的一根針，當搜尋到可疑物時，手套會發出震動。

至於車底安檢機械人很多時會配合車輛生命探測安檢系統使用，機械人自動駛入車輛中軸底部後，內置的高清鏡頭會同步進行拍攝，職員在平板電腦上一目瞭然，防止有人或違禁品偷運出入監獄，無所遁形；車輛生命探測安檢系統，則是透過主機接駁的傳感器放在需要安檢的車廂內測試，只要車上有細微心跳的生物，不論是人或動物，都可感應到，以防外人偷運入獄，甚至囚犯逃獄。

李康瑜指出，金屬探測手套及車底安檢機械人上月起，已在赤柱監獄試用，至今未發現違規個案，視乎日後應用效果，會推展到其他懲教院所使所。而車輛生命探測安檢系統已在多個懲教院所應用，包括赤柱、石壁、羅湖、白沙灣及壁屋。