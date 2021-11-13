署長胡英明曾任保安組　需受專業訓練　監察囚犯職員

懲教工作受到各方關注，近期荔枝角收押所發生了放置紙紮公仔及撒溪錢事件，明顯挑戰懲教署，懲教署保安組在署長胡英明領導下，無懼面對，不眠不休，於短時間內抽絲剝繭，協助警方破案，並成功抽出事件幕後黑手。據了解，事件中，胡英明全力協助同事，指示前線絕不容忍歪風犯法之事發生。面對滋事分子策劃生事，胡亦會披甲上陣，迅速平亂，為保安組成員及前線人員注射強心針。

懲教署保安組是維持監獄良好秩序及正常運作的重要一環，成員需經過嚴格挑選，並要接受一系列專業訓練，包括調查技巧及情報分析等，胡英明當年亦曾出任保安組。該組直屬懲教署總部服務質素處，工作相當繁重，既要掌握基本搜查技巧，亦要清楚在囚人士的背景，然後作出適當安排，以防止同一背景的人士結集，同時亦要運作一個有效的情報網絡，務求在非法活動形成前，將搞事分子一網打盡。

囚犯來自五湖四海，當中不少均是牽涉毒品及黑社會罪行而入獄，懲教人員要有效應付他們實非易事。而近年社會及政治環境複雜，有人企圖攻擊和抹黑懲教人員，保安組成員一如以往無懼面對。而且，囚犯狡猾多變，有時甚至會利誘懲教人員同流合污，包括偷運違禁品及非法聯繫在囚人士的獄外同黨等，所以，懲教院所內的一切活動，包括職員及囚犯，都是在保安組監察之內。