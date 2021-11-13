西九「千本鳥居」被指暗藏安全隱患　鐵欄圍封暫停開放

西九文化區M+博物館昨日(12日)正式開放，文化區擠滿一家大小市民。早前有讀者發現屹立於西九草地上、有港版「千本鳥居」之稱的「Growing Up」展亭有安全隱患，擔心孩童攀爬展亭內的樹幹甚至展亭的上蓋，或發生意外，甚至有機會從約2米高處摔下。現場觀察發現，西九文化區已以鐵欄及藍帶圍封展亭，並暫停開放，但有市民不理勸喻，擅自進內拍照。

有讀者向東網指出，「港版鳥居」利用密集的柱和梯級造成視覺效果，若有孩童在內嬉鬧，或在樓梯上跑上跑落，便容易撞上亭內的橫樑，造成意外。此外，展亭亦有一棵香港常有的熱帶植物棕櫚樹，讓人產生放鬆的感覺，孩童若在好奇心驅使下，不自覺興起爬上樹幹，甚至攀爬展亭上蓋，恐有墮地危機。但西九在M+博物館開幕前已將展亭圍封，並有暫停使用的警告牌，一般遊人無法進內。

位於西九海濱長廊的展亭名為「Growing Up」，為2017年4月舉辦的首屆「香港新晉建築及設計師比賽」的獲選設計，於2019年初正式開放給公眾使用。該展亭由整齊的木條排列而成，採用大量對稱元素，被指與日本伏見稻荷大社的「千本鳥居」有異曲同工之美。