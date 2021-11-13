東方日報A1：拖拉處理國殤之柱　香港三輸

香港大學上月設限欲移除矗立校園逾24年、與1989年6‧4事件有關的國殤之柱，但限期過去一個月，「移柱」行動仍落空。國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）近日更再出招，要求港大協助他將「國殤之柱」運回丹麥，但「開價」要港府保證，不會趁他及團隊因此來港時檢控他們違反《港區國安法》。政府發言人不評論個別事件，但強調會根據法律處理相關人士是否違法，入境處亦會依法和政策執行出入境管制。有學者認為「移柱」之事不宜拖拉，質疑一拖再拖只會令港大、政府及香港形象俱受影響，形成三輸局面。

高志活在公開信中提出兩個要求，指拆卸國殤之柱工序複雜，他和團隊須親身來港處理，並與本地相關專業公司合作，才可避免雕塑在拆卸期間受到破壞，他希望港大全力協助，包括提供技術支援、封路、發許可證等。但指港大一直未回覆他之前的公開信。高志活又稱，他曾兩度被拒入境香港，期望港府容許他今次可順利入境。

其次是香港已落實《港區國安法》，賦權香港當局可拘捕任何批評中國的外國人，他擔心移送國殤之柱期間，被有關方面視為「批評中國」，故要求港府保證，自己及團隊不會因來港處理國殤之柱而被檢控。他聲言，港大對以上要求給予正面回覆後，便會立即着手計劃詳細運送程序，否則將難以移走雕塑。

東網昨向港大查詢對高志活言論有何回應，至截稿時沒有回覆。大學發言人早前回覆東網跟進國殤之柱的查詢時則稱，仍在諮詢法律意見。保安局及政府發言人昨分別回應事件，都沒正面談及高志活要求放寬入境及不檢控的兩大要求，當局強調國安法規定了4種行為即違法，對於甚麼人違反國安法，須視乎情況、事實、行為和意圖等，當局會按法律處理。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港大提出的移柱限期至今已過近一個月，移柱之事不宜拖拉，當局有需要盡快處理，果斷執行各樣工作，否則事件一直發酵只會招人話柄，影響香港、政府及港大形象，形成三輸局面。他認為，港大方面亦有「議而不決，決而不行」的感覺，早前孖士打律師行與其「割席」，亦反映港大所託非人，令事件更難解決。

國殤之柱是高志活為「六四」8周年製作的雕塑，1997年6月4日搬入港大，1998年在港大學生會全民投票通過下，在校園永久擺放。港大上月7日去信支聯會，要求移走校園內紀念「六四」、被外界指涉嫌違反港區國安法的國殤之柱，但同月13日限期屆滿後，校方仍未移走；高志活則指他才是國殤之柱擁有者。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：