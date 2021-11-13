海上走私飆升　海關改變策略　何珮珊：加強偵緝陸上目標截源頭

疫情改變走私趨勢，跨國犯罪集團的走私途徑變得迂迴曲折，海關在海上追截的執法困難亦加大。本港首名海關女關長何珮珊上月底正式出任，她今早(13日)在電台節目表示，對水警總督察林婉儀追截走私快艇時，墮海殉職感到難過痛心，亦令她想起去年年初3名關員海上執勤時殉職事件，她指海關事後檢討海上打擊走私的行動策略，留意到疫情下走私團夥集中在海上犯案，利用大馬力快艇、內河貨船或漁船將貨物走私到內地。

她形容，不法分子是亡命之徒，關員在海上追截會有危險，亦未必有效，因此改為偵緝陸上目標和據點，在源頭截擊，打擊走私團夥岸上倉庫。何指海關會善用法例，扣查快艇和大馬力引擎，並會與內地執法部門交流情報，待時機成熟就執行專項行動，在兩地同步夾擊犯罪團夥，發揮更大執法成效。

何提到，《港區國安法》實施後，危害國家安全的物品，包括戰略物資等進入本港的案件數量減少，但留意到有一些「軟對抗」的文宣物品，可能流入本港，這些物品目的是煽動鼓吹暴力，挑起對國家及特區的憎恨等，海關不能掉以輕心，會以情報主導進行打擊。