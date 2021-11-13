新冠疫苗接種年齡擬降至3歲　袁國勇：打科興或要4針

港府為求「谷針」，一直接納降低兒童接種新冠疫苗年齡，身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇，今早(13日)在電台節目表示，估計本港下周將決定將2種疫苗接種年齡，降低到3至12歲兒童。他指文獻顯示12至19歲青少年接種由內地及德國研發的復必泰疫苗後，每百萬人有60人患心肌炎，比例低而且徵狀輕微，3至12歲兒童接種劑量更只是成人的三分一，如果在大髀注射，安全性會更高。他又指，假如家長仍有疑慮，亦可安排子女接種由內地研發的科興疫苗，雖然抗體量較低，但可以接種3至4針達同等保護力。

袁表示，不同意成人接種疫苗後兒童可以不用接種的說法，因為流感傳播顯示，很多爆發都是兒童感染後，傳染給成人及長者造成爆發。他又重申，本港有需要實施疫苗護照或通行證，推高新冠疫苗接種率。

他補充指，新加坡及歐美國家經驗顯示，即使有超過8成接種率，開放通關後仍然會出現爆發，並且有百分二的死亡率，故本港在現時約7成接種率下向內地及國際通關，一定會出現爆發，甚至可能會有上萬人死亡，屆時醫療系統將難以負荷，影響非緊急手術等其他服務。