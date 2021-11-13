新蒲崗乍現「陰濕」路牌　一不留神兜頭撞　小童隨時割傷眼

市區危機處處，看似不起眼的路牌亦可以埋下傷人危機！繼本報早前報道《西九M+種禍患6歲仔恐盲眼》，再有讀者向本報求助，指新蒲崗寧遠街、崇齡街一帶安裝了多個標示「爵祿街」的臨時的路牌，而這些路牌路人全觸手可及，質疑當局未有考慮路人的安全，亦曾目睹一清潔工人因趕過馬路，怱忙之間撞到路牌。他批評政府冥頑不靈，每每後知後覺，擔心於繁忙時間，老人及小朋友一不留神撞及超矮的臨時路牌，恐遭路牌角位傷及眼睛釀成大禍，會重蹈M+事件覆轍。

近日新蒲崗寧遠街、崇齡街一帶安裝了多個標示爵祿街，呈歪歪斜斜狀的臨時路牌。而臨時路牌多是用鐵線綑綁於燈柱或其他路牌下方位置，由地下至臨時路牌的距離，目測約1.3米高，僅是一名成年人的胸口位置，路人經過，伸手可及。讀者蘇先生透露，估計是因為附近有道路工程，當局用以給駕駛人士指路，卻無視當中可引發的危機。

他指今早(13日)落樓，便親眼目睹一清潔工人因趕過馬路，怱忙之間其膊頭便撞及路牌。他表示雖然是次並沒有對工人身體有大傷害，但憂心類似事件會繼續發生，尤其在繁忙交通時間。他直言「始終附近有許多公公婆婆眼力不好，附近亦時有蹦蹦跳跳的小朋友經過」，鐵片製的路牌角位隨時會傷及小孩的眼睛，感慨「出事就太遲」，望當局關注此危機。