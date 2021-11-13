政Whats噏：37年歷史大專辯論賽　港台拒再協辦

過去的大專辯論賽由各大專組成嘅籌委會與港台合辦。

被視辯論界重要盛事嘅「大專辯論賽」被香港電台通知來年將不再協辦，合作37年嘅關係畫上休止符。大專辯論賽籌委會尋日(12日)表示，獲港台回覆，未能受邀舉辦來年舉行嘅大專辯論賽準決賽及決賽賽事。港台回覆傳媒查詢時表示，不時檢視及更新不同頻道嘅節目以及計劃項目，不評論內部編輯事宜。

籌委會尋晚喺社交媒體發表聲明，指於本月9日向港台發函邀請主辦本屆大專辯論賽準決賽及決賽賽事。港台於尋日回覆指未能受邀舉辦。該會表示，將繼續舉辦本年度大專盃，惟具體安排尚在討論，並感謝港台多年來對大專辯界嘅支持及協助，亦感謝社會各界對大專辯論嘅關注，期望將來能有機會再與港台合作。

大專辯論賽自1984年起舉辦，為一年一度嘅辯界盛事，由各大專組成嘅籌委會與港台合辦，雙方至今已合作37年。1986年曾以「民權與民主」為主題，現時則以「衝出校園，關心社會」作為口號，初賽多於各大院校進行，準決賽則喺港台廣播大廈進行，決賽則多於5月初在公開場所進行。

至於歷年決賽題目除涉及民生議題外，亦包括政治，如2003年「政制改革刻不容緩」、2005年「人大釋法有助落實一國兩制」及2015年「香港本土意識提升有利社會發展」等。不過，去年受疫情影響，由於未能安排準決賽及決賽賽期，該屆賽事被迫終止。