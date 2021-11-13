氣候變化致糧食價格急升　基層首當其衝　學者倡推動減碳生活

氣候變化導致溫度上升、水源短缺、水災旱災相繼出現，影響農民的收成，造成物價通脹，種種連鎖效應頓生。有學者認為無論國家、企業以至於平民無一可獨善其身，而香港低收入人士更是最受影響的一群，學者指過去10年進口糧食價格急升，連續多晚的酷熱天氣亦會帶來公共衞生危機，因此倡議減碳生活，認為由個人做起，並遵從「減廢」、「再用」及「循環再造」三個守則等。

香港中文大學理學院地球系統科學課程副教授戴沛權今日(13日)於電台節目表示，氣候變化已經嚴重影響到香港，特別是低收入人士。因為全球氣候變化，近10年香港的進口糧食價格亦比通脹更快地上升，低收入家庭需要付出更多價錢去應付生活，故貧窮人士亦往往是最首當其衝受到影響的一群。

戴又引用數據，指出酷熱的日子每年都在增加，天文台估計本世紀中葉香港幾乎整個夏季都會有熱夜，今年亦於5月已發出全年第一個酷熱天氣警告，當日氣溫更高達33度或以上。而香港中文大學調查亦指出，連續多晚的酷熱天氣比日間帶來更大的公共衞生危機，連續5日以上的熱夜會令死亡風險增加約6%，女性及長者最受影響。因此，作為負責任的公民，他建議市民可以一改消費主義掛帥的生活方式，進而影響企業減少浪費的生產。而減碳生活則由個人做起，建議市民多菜少肉、節約能源、並採用「減廢」、「再用」及「循環再造」三個守則等。