Foodpanda減薪25%　300送遞員醞釀罷工　多區服務勢受影響

疫情令外賣成趨勢，惟負責走勻港九新界的外賣送遞員，薪酬福利卻被指壓榨。有外送平台Foodpanda的送遞員，因不滿資方壓低每張接單的服務費底價、自僱人士保險不足等，今(13日)下午起一連兩日發起罷工，料有300名車手與「步兵」參與，涉及青衣、荃灣、觀塘、九龍灣、九龍城、尖沙咀、杏花邨、港島西等多區。

據了解，自今年9月起，Foodpanda調低其服務費計算方法，單車手及車手每張單可收服務費，由以往一張單40至50港元減至現時的30港元以下，減幅達25%。另外，送遞員又不滿自僱外賣速遞員與企業送遞員待遇不同，要求「步兵」接或要上高速公路的訂單等。

據稱，罷工行動會在今日下午5時半起開始，至明日一整天，並以罷接所有生活百貨網購平台 pandamart的訂單為目標，假如地區沒有pandamart，便癱瘓餐廳外送服務，每區約有30至40人參與，料全港有約300名送遞員將罷工。

外賣送遞員薪酬福利爭議多時，早在本年7月，有約15名Foodpanda外賣員因不滿資方在疫情下多次調低每次服務單價、無理終止工友合約等公司總部與資方談判。