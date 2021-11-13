車Cam直擊：北角野豬襲警片段曝光　3撞7咬窮兇極惡

野豬頻闖市區，對市民構成滋擾威脅。北角一停車場在本周二(9日)發生野豬襲警案，當時有車Cam攝下「行兇」經過，全長約34秒的影片今日(13日)終在網上曝光。片段開始不久，即見涉事輔警拔足狂奔，卻無法擺脫緊隨其後的龐然巨物，雙方一陣碰擊，輔警便飛彈至約1米外，背臀墮地雙腳朝天，狀甚狼狽。

原來襲擊者正是1頭野豬，牠似存心玩弄「獵物」，一時不急於進攻，等待輔警翻起上半身，才看準時機猛撲而上，蓄勁朝他猛撞2次，令輔警乍變「滾地葫蘆」。野豬此時激出狂性，對被逼入困境的輔警窮追猛打，暴烈攻勢一浪接一浪，更露出利齒張口狂噬，過程中咧嘴扭頭，「盡情」撕咬目標至少7次。

輔警手中僅得電筒及螢光棒，全然無力招架，不斷遭野豬牽制拉扯，儘管他拚命左閃右躲，身上傷創卻不斷增加，最終才覓得喘息之機，匆匆鑽入車罅，再繞過1輛私家車避走，但野豬仍然察覺其蹤迹，帶着洶洶氣勢緩緩進逼，片段亦在緊張關頭告終。

事發於周二晚上11時許，警方接報有受傷野豬在天后廟道飛龍台的停車場一帶徘徊，遂派員封鎖現場戒備，待漁護署人員包圍捕捉之際，野豬驚慌竄逃躲藏，急怒下撞跌並狠咬1名52歲男輔警，再在傷人後「畏罪潛逃」，未料從10米高處墮下。獸醫檢查後，證實該隻重約100公斤的成年雄性野豬已傷重死亡，而受襲輔警的右小腿見骨噴血，傷口深達6至10厘米，背臀亦受瘀傷，及後由救護車送院治理。