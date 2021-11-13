傳機師無戴口罩出勤　抵港後私自密會恐播疫　國泰跟進調查

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜由冠軍跌落第三位的國泰航空，近日有2名豁免檢疫的貨機機師確診新冠肺炎，恐在社區播疫。東網隨即再收到消息，數名身穿國泰航空制服的外籍機師，上月16日在德國法蘭克福戶外等待出勤，及於駕駛艙工作時，均無佩戴口罩。此外，有1名參與閉環管理的香港機師於上月17日從德國飛抵香港後，未有立即乘搭點對點交通到逸泰居隔離檢疫，反而與1名無參與閉環的機組人員見面長達數小時，再自行到酒店檢疫。2次事件中的機組人員，均涉嫌違反防疫要求。東網正就事件向運房局查詢。

國泰航空昨日(12日)回覆東網指，得悉有關指控，公司十分重視此等投訴，並已與有關部門開展跟進調查。該公司強調，公司經常提示機組人員，在香港或於外站停留期間，必須遵守相關防疫規定的重要性。若經仔細調查後，證實相關人士曾有任何不當行為、違反操守或觸犯公司政策，公司將採取適當的紀律行動。

國泰又稱，公司設有行之有效的中央機制，跟進有關揭弊報告及監督調查。所有調查均嚴格按照公司的「內部守則」進行。而「內部守則」列明公司冀望員工在進行業務活動時遵守的基本原則，並闡述公司不論何時，均致力秉承最高程度的公正合理、循道守義、安全及質素承諾，並會致力確保調查涉及的所有人士均會得到公平對待。

因應國泰貨機機師確診後，運輸及房屋局昨夜發稿表示已與國泰會面，責成其加快調查、提交報告及作出跟進。當局也要求航空公司加設貨機機組人員停留外站的駐地監察人員，並加強獨立審核，確保符合閉環式運作要求；對他們的醫學監察實施更嚴格限制，盡可能避免與社區接觸；加密檢測至每日一檢；要求他們接種第3針。國泰昨夜亦表示，會即時加強外站的檢查，並將會發布進一步指引，規定機組人員接受醫學監察期間的活動，及安排每日一檢。