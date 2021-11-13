漁護署定期捉市區野豬人道毀滅　團體斥不人道促停止

野豬滋擾問題日益嚴重，漁農自然護理署昨日(12日)公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，惟事件卻引起關注團體的不滿。香港野豬關注組今日(13日)表示，堅決反對「人道毀滅」的動物政策，認為「人道毀滅從來都不人道」，認為漁護署做法是「選擇開倒頭車，中斷人豬共存的和平政策」，並建議該署撤回相關決定。

團體指出，自2017年尾開始，漁護署便推行更和平理性的野豬政策，採取「捕捉、避孕針/絕育、放回」政策，他們對此一直抱持審慎樂觀的態度。至2019年，漁護署更廢除荷槍實彈的狩獵行動，綜觀全球，香港於野豬政策上皆為先驅，有望長遠減低人豬衝突，達致「人豬共存」的模範。

但該署如今的做法，卻是斷然實施不人道的「人道毀滅」政策，令人費解並感到憤怒。該團體又指，現時市民對動物的同理心、愛護及尊重動物的表現有增無減，政府更應加強教育市民愛護及尊重動物。

關注組提出6項訴求，認為漁護署應立即撤回定期捕捉及「人道毀滅」野豬政策；增設冷靜期/觀察期讓市民改變餵飼野豬的習慣；增加資源推行「捕捉、避孕針/絕育、放回」政策，改善垃圾桶設計；加強署方人員面對野生動物的培訓；全面推行正確對待動物的教育；及邀請民間團體、市民與漁護署商討政策。