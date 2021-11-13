推潔淨能源要揼本　黃錦星指電費或有上調壓力

本港目標2050年前達致碳中和，環境局局長黃錦星今日(13日)在網誌提及，面對近期國際燃料價格飆升，各地的能源價格及電價均大幅上調。同時，須知氣候變化已迫在眉睫，為迎接「碳中和」的新時代，整體社會需要投入相當資本，推展潔淨及淨零能源發電等，此過程難免涉及電費上調壓力。

黃錦星表示，2014年香港已經率先碳達峰，當年人均碳排放量約6.2公噸；至去年初步數據，香港人均碳排放量降至約4.5公噸。政府已推出多個項目支援社區加強節能及加裝可再生能源系統，例如「上網電價」，期望各界善用機遇，減碳及節省金錢。其中約3年間上網電價已收近1.8萬宗申請。

建築物佔全港用電量約90%，政府自2003年為其建築物節電訂立整體目標，10餘年間已減少約20%用電量。當中，2020年的用電量比2015年慳電逾1.1億度電，相等於為全港碳排放總量減約0.2%，同時每年節省政府電費支出超過1億港元。

黃錦星續指，今年《施政報告》積極加以推展，包括公布「氣候預算」，將投放2,400億港元於未來15至20年的氣候行動。本港亦會加強中期目標，於2035年前減碳50%(相比2005基準年的碳排放總量)。按此新目標，至2035年前，香港人均碳排放量將進一步降至約2至3公噸，並於2050年前達致淨零。