大坑西邨將重建惟未安置原居民　團體街坊斥管理公司拒溝通

討論多年的石硤尾大坑西新邨將會重建，而早前其管理公司香港平民屋宇有限公司表示，將於今年第4季向城規會提交規劃申請。雖然重建安排似乎已經板上釘釘，惟對於原居民的搬遷安置仍未有達成共識。大坑西邨居民權益關注會聯同大坑西新村八座互助委員會今日(13日)召開記者會，表達對平民屋宇提出特惠租金津貼等的安置方案不滿，以及抗議平民屋宇單方面向外界發放訊息，欲誤導公眾以為居民為錢，而非與之磋商安置方案。

關注組聯同互助委員會與數十名街坊，於大坑西邨內拉起橫額，展示「不要錢、只要屋」的訴求；又叫喊「一屋換一屋、無屋唔好郁」等口號。他們在表達訴求後召開記者會，直斥平民屋宇早前單方面向公眾發布特惠租金津貼的消息，並重點宣傳10億港元的津貼銀碼，認為該公司有向公眾塑造大坑西邨居民「只要錢」的形象之嫌，同時批評平民屋宇一直未有與居民商討安置方案。

前區議員譚國僑表示，目前區議會已通過動議要求城規會暫緩下周五(19日)對大坑西邨的審議申請，但仍未見有進一步關於城規會的消息，預計屆時將會決定大坑西邨重建規劃申請是否會被暫緩。他又稱，平民屋宇作為私人公司，明顯未能完善地計劃整個重建安置方案，故政府責無旁貸，理應協助居民搬遷安置。

不過，大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍則稱，早前雖曾就搬遷安置事宜查詢運輸及房屋局，惟她引述運房局回應指，大坑西邨為私人地方，不應動用公共資源作居民安置，故不便回應。歐陽潔珍重申，居民並非反對重建，但期望平民屋宇及市建局可與居民作溝通，並繼續爭取共識，令居民可獲分配公屋等作為安置方案。

民泰樓互委會主席黃汝華指，平民屋宇提出的安置方案包括協助居民尋找酒店、過渡性房屋等地方暫住，但她認為若要容納大坑西邨過千戶居民，過渡性房屋地點必然位於新界，嚴重影響當地居民的生活習慣，形容「等於切斷他們幾十年在社區的根同聯繫」。