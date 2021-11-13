3男涉打傷HKTVmall女職員等4宗罪被捕　疑與商業糾紛有關

上月25日，一名任職HKTVmall的女職員收到恐嚇來電，有人聲稱將對她構成傷害，至本周一(11月8日)，女受害人於荃灣一停車場遭3名手持木棍的男子施襲，導致手腳瘀傷。

直至本周三及四(10及11日)，HKTVmall位於將軍澳的辦公室及區內一間門市，以及其水果供應商位於上水及馬鞍山的兩間店舖，接二連三遭人潑淋紅油。警方根據調查所得，一連串事件與HKTVmall近期更換水果供應商而引起的商業糾紛有關，該名女受害人亦曾參與相關事宜。

由於案情嚴重，新界南總區反三合會行動組於昨日(12日)接手案件，將上述案件合併調查，經情報收集及翻查大量閉路電視錄影片段，迅速掌握疑犯身份，並於當日採取行動，拘捕3名男子(25至30歲)，分別涉嫌「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「干預車輛」及「襲擊致造成實際身體傷害」，當中有人有黑幫背景。據悉，有人疑在女受害人的車輛安裝儀器。

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，3名被捕男子分別收取金錢報酬而犯案，亦有人與商業糾紛有直接利害關係，相信負責在背後策劃事件，3人正被扣留調查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。