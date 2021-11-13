黑幫和勝和尖沙咀再惹酒吧衝突　逾20名大漢當街混戰

尖沙咀再掀黑幫風雲！繼上月28日，和勝和等兩批黑幫人士發生衝突，各自「吹雞」數十人在街頭互毆、扑車滋事後，今日(13日)再發生同類事件！現場為金巴利道近天文臺道，接近上次打鬥位置，凌晨3時許，有的士司機駛經上址，發現有10多人在現場拳來腳往，殺聲震天，慌忙駛走後報警處理。警方派出衝鋒隊趕至控制場面，惟相關人士已經鳥獸散去，在附近搜索亦不見蹤影，案件暫列在公眾地方打架，尚無人被捕。

據悉，今次發生毆鬥的兩批人士，與上次扑車案隸屬相同黑幫，當中包括和勝和頭目「左口」的手下。雙方早前在諾士佛臺一間酒吧飲酒消遣，各自飲至醉眼醺醺，繼而在大廳狹路相逢。期間，他們因眼神問題發生口角，繼而爭執推撞，雖然即時被職員趕出街外，但雙方未有「停戰」，依然帶醉相爭，將深宵街頭鬧得噪音喧天，居民惶惶，不排除有人新仇挾舊怨，借機再掀風雨。

網上流傳3段相關混戰影片，其中一段相信是甫開戰之時，兩批大漢短兵相接，密密匝匝猶如潮水相激，他們兇神惡煞叫嚷互推，混亂中有一方似乎佔有優勢，聲大夾惡揮拳亂毆，另一方則有人失去平衡後褪，形勢不妙節節敗退。

其餘兩段則聚焦一名白衣男，他被群敵包圍，力不能勝，一度遭約10人圍毆，對方攻勢如狼似虎，出盡拉扯拳毆腳踢猛踩。白衣男無法應對四面八方的攻勢，只能屈身抱頭，其同伴曾試圖相助，但礙於敵眾我寡，在施襲者斥逐下只能噤聲旁觀。及後，畫面有警笛聲傳來，有惡煞聞聲大叫「走喇」，領着眾人悻然而去，而白衣男亦不敢久留，負傷隨同夥匆匆離開。

今次是和勝和與另一批黑幫人士近半個月第2次爆發街頭打鬥，上月28日凌晨4時許，天文臺道一間由和勝和「睇場」的樓上酒吧遭該黑幫上門生事，雙方由樓上打至樓下，期間曾有約半百人在街頭包圍一輛私家車，並用硬物狂扑。扑車一幕被市民目擊攝下，經由網上瘋傳。油尖警區反黑組經深入調查後，事發3日內以涉嫌非法集結拘捕11男（19至34歲），並對他們作出扣查，不排除有更多人被捕。