再有國泰貨機機組人員染疫　大角咀凱帆軒1至3座逾1800人強檢

再有國泰航空機組人員中招！衞生防護中心今日(13日)表示，正調查1宗涉及L452R變異病毒株的初步確診新冠肺炎輸入病例。個案涉及1名53歲男病人，為國泰安航空貨機機組人員，居於大角咀凱帆軒1座。他於上周日(10月31日)的病毒檢測後沒有染疫，並於上周三(3日)離開香港前往德國，其後於本周日(7日)由德國經航班CX3166返抵香港，病人抵港時在機場檢測後證實中招。

而港府亦隨即公布，自今晚7時30起，把大角咀凱帆道11號凱帆軒1至3座列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。港府指目標是明日(14日)上午約8時左右解封。據了解，該大廈有超過1,800人要強檢。

防護中心指出，該宗初步個案病人在強制檢測期間，曾在昨日(12日)於社區檢測中心採集的檢測樣本結果中招，Ct值約24至26，並確認帶有L452R變異病毒株。他沒有出現病徵，他曾於3月11日及4月7日於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。

由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，而凱帆軒共3座均使用同1個住客出入口，故有必要在凱帆軒1、2及3座作出限制與檢測宣告。同時，病人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。政府指，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測，亦會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

「受限區域」內的人士如在本周四(11日)後進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，則毋須再次接受檢測，但須在其處所等候。此外，根據強制檢測公告，任何於上月22日至今日曾身處上述大廈內超過2小時的人士，亦須在下周一(15日)或之前接受強制測。已接種疫苗的人士仍須接受檢測。