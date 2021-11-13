同志遊行今年續取消　大會改辦市集爭公平對待

由2008年開始舉行的同志遊行，連續2年因新冠肺炎疫情取消。今年遊行大會亦已宣布無法以傳統的遊行及集會模式進行，改為在今日(13日)於觀塘一工廈內舉行市集。據報，現場有逾百人排隊輪候進場，氣氛熱烈。大會發言人指，同志社群今年屢傳好消息，例如政府容許已婚同性伴侶處理配偶身後事等。

市集主題為「相約別離，同⾒未來」(Stay in Love)，於今日下午1時至晚上8時舉行，工廈地面電梯大堂一度大排長龍，至晚上7時大會需要截龍，市民平均需輪候達2小時或以上。現場有超過30個支持性小眾的大小商戶擺設攤位，以及約20個贊助企業及團體組織支持活動，同時設置了由各種彩虹藝術裝置組成的「打咭點」。

大會亦按慣例，高舉彩虹直幡繞場一周。組織副發言人表示，今年出現了多個好消息，包括瑞士公投通過同志婚姻，而香港本地亦有免費電視台，播放以同志愛情故事主軸的劇集，政府更容許已婚同性伴侶處理配偶身後事。

大會希望繼續舉辦活動，爭取讓性小眾能在社會中不受歧視及獲公平對待；又認為公眾的參與及社群的支持，才是讓香港變得更多元、更同志友善的關鍵。