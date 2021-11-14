港產底棲蟹　城大團隊追跡6年　16款蟹在港首現

本港於2012年12月31日起禁止拖網捕魚，香港城市大學海洋污染國家重點實驗室自2012年起，於香港海域展開為期6年的漁業資源復甦追蹤研究，對照禁止拖網捕魚前半年及其後的海洋品種情況，研究團隊在多個調查地點的海床找到108個底棲蟹品種，深入研究後更月可喜發現，當中16種蟹從未在本港出現過，屬本港新紀錄，另有1種更是全球首次發現的新品種，名為「Mariaplax exigua」的底棲蟹，首度登場已以香港為舞台。

是次底棲蟹品種的發現位置，位於3個近海沿岸地區共6個調查點，水深4至37米，覆蓋河口和海洋水域。實驗室主任梁美儀表示，香港目前有370多種蟹品種，習性各有不同，部分蟹是「素食者」，只吃綠葉及泥土有機物等；有些蟹則會吃海洋生物屍體，擔當清道夫角色；一些則是捕獵者，會吃其他生物。主要負責鑑定物種的研究團隊成員王展豪指，不同的蟹在食物鏈上的角色各有不同，就如陸上的昆蟲，在自然界擔當多樣角色，亦反映海洋是否健康，人為干擾程度。

梁美儀指，發現新品種非常困難，因確認品種的過程不容易，需翻查大量文獻，甚至到外國博物館翻查有否同一品種，標本亦要向外國借用作比對，整個過程可謂相當漫長。王展豪則指，每個生物學名都會附帶一個標本，但部分學名很舊，可追溯到18世紀，「搞清楚學名的過程，對一啲唔認識嘅物種嚟講會相對頭痕」。

梁慨嘆，培養物種辨識的專家不易，至少需10多年的「功力」，而學術界要求很短時間便要發表文章，令更多人選擇分子生物學，「攞咗啲樣本返嚟做DNA，跟住話同其他啲品種唔同咁就算啦，但唔會知個物種特性係點」。梁指，推算本港最少有6,500種海洋生物，目前已知的約有6,000種，即仍有500種有待發掘，他認為本港需提供平台訓練人才，建議當局成立「生物多樣性博物館」，讓有興趣人士可以進行研究，若有更多人從事這方面的研究，便可發掘更多物種。