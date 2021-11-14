電單車衝斑馬線險撞年邁夫婦　阿伯嬲爆出掌洩憤

繼日前一輛Tesla電動車在秀茂坪衝斑馬線險撞拄杖翁後，近日再有車輛衝斑馬線險撞一對年邁夫婦！昨晚(13日)有網民在社交網站，上載一段電單車衝斑馬線的車Cam片，片長13秒，惟片段無顯示事發日期。

據網民指，現場位於屯門安定邨商場對開斑馬線，片頭開始見有一對年邁夫婦橫過斑馬線，妻子輕翹老伴手臂緩步前行，適時，一輛綿羊電單車駛至，男司機疑未有理會有行人橫越斑馬線，在沒有意識停車下，直衝過斑馬線。

猶幸事件中的年邁夫婦，在橫過斑馬線時，有全神留意路面交通情況，才沒有遭電單車撞倒；當中伯伯見電單車司機罔顧行人安全，更一度出手圖拍打司機，惟疑因動作過大險些失平衡跌低，身旁的妻子則眼明手快，連忙攙扶丈夫，片段至此結束。

至今日(14日)凌晨，已有近2萬餘人觀看短片，網民均留言指摘該名司機的駕駛態度，「安定邨衰格電單車衝斑馬線，呀(阿)伯用如來神掌招呼佢，可惜打唔中仲差啲跌低」、「其實醉駕、衝班馬線要一律停牌兼無得再考牌至得」、「嗰個班馬線！十個有九個半都唔停車架！嗰度好多老人家！真係要搵警察做啲嘢先得」、「以後應該每個行人斑馬線整個掣，行人過路時先按掣，如果有司機衝過去就影相，終身停牌，判監十年以上」、「交通好快做嘢等拉喇」、「下次用萬佛朝宗打碎佢天靈蓋」。

而在上周三(10日)早上，秀茂坪一名伯伯拄杖橫過斑馬線時，一輛Tesla電動車逕直疾馳而來，司機全然無顧及其安危，高速衝向斑馬線。幸伯伯全神留意，見Tesla來勢洶洶已提早止步避開，僅差約一個身位便被車輛撞及，險象環生。事發片段在網上瘋傳，警方主動調查後，拘捕懷疑危駕司機，藉嚴正執法向違規駕駛者示警。