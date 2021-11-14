警方巡查觀塘工廈派對房間　6男女顧客犯禁收告票

觀塘警區特遣隊，在昨日(13日)晚上8時展開代號「勇爵」 的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內6間派對房間，發現其中一間位於成業街19-21號工廈的派對房間懷疑違規營業。

該派對房間內有4名男顧客及2名女顧客(15至25歲)，其中3男2女未能出示「安心出行」記錄，另外1名男子則沒有接種新冠疫苗，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。警方正聯絡該負責人並要求其協助警方調查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。