東方日報A1：政府放風　谷針無極限　打咗先准玩

港府谷針無底線，防疫措施擬再「加辣」，港人無打針無娛樂！食物及衞生局局長陳肇始昨日「放風」，稱為爭取全民接種新冠疫苗，港府計劃將客人須出示接種疫苗紀錄的要求，擴展至戲院和健身室等。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇更提出本港要實行「疫苗護照」，即使上班上學或去公眾場所，都要打足兩針。有市民怒斥措施擾民，認為病毒會變種，即使打針後也不保證有十足保障，形容「嘥氣」。

陳肇始昨日在電台節目上表示，現時D類食肆和卡拉OK已要求客人出示接種疫苗紀錄，做法可令市民安心和推高疫苗接種率，並非新事物。如果社會接受，應該將做法推展到其他場所，例如戲院和健身中心。

她又說，某程度上認同「疫苗護照」的構思，如推行「疫苗護照」，規定到某場所需要出示疫苗接種紀錄，是防疫抗疫和推高疫苗接種率的其中一個方法。至於是否要擴大相關措施，則需要考慮社會是否接受，場所人數和感染風險等，若場所負責人支持，就能更快推動相關措施。

袁國勇昨亦再次提出，本港有需要實施「疫苗護照」或「疫苗通行證」，以推高新冠疫苗接種率。他補充指，新加坡及歐美國家經驗顯示，即使有超過八成接種率，開放通關後仍然會出現爆發，並且有2%的死亡率。他預料，本港在現時約七成接種率下，即約250萬人無免疫，通關後一定會出現爆發，以季節性流感傳播速度為例，兩個月已有兩成感染，即約50萬人，如果當中2%死亡，將有一萬人死亡。他警告醫療系統會承受極大壓力，非緊急服務可能會停頓，「如果你冇打疫苗，你真係唔好去公眾場所，唔好返學、返工。」

袁又指，明年2、3月需要達到每名市民完成接種兩針，如果要實行，政府需要馬上決定。他認為本港要在控制疫情的同時，需要恢復對內地以及國際接軌，否則外資會撤走，例如流走至新加坡，本港稅收將會受影響，長遠連帶影響本港生果金及綜援等福利措施，唯一方法是全民打針。

不過，市民普遍對全民打針持有不同意見。已經完成兩劑新冠疫苗的邱先生指，身邊朋友打針後出現心肌炎，亦擔心部分人為了進入戲院而打針，或造成健康風險。對於港府要求戲院及健身室客人需打針，他認為是意料之內，更諷刺「遲點分分鐘去廁所都要」，他批評措施「嘥氣」，認為病毒會變種，強制要求打針才能看電影沒有必要，只會勞民傷財。

盧小姐和伍先生認為接種疫苗是個人自由，不應以施加限制措施或強制市民接種，盧小姐又指「戲院、健身室都會戴口罩，沒甚麼必要強制打針」，加上或有市民因健康理由未能接種，變相剝削市民娛樂的權利，令人對政府「谷針」感到反感。

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