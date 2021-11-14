生促局着力協助本港再工業化　新田科技城可發展成國際創科中心

港府上月推出新一份《施政報告》提及推動創科發展，包括在港深創科園與落馬洲/新田一帶地方整合為新田科技城，加上其他措施中的用地，合共提供約250公頃的額外用地作創科發展。生產力促進局總裁畢堅文今早(14日)在電台節目表示，局方會在人才、基金和研發等方面配合，以先進技術協助本港再工業化，支援本港企業在內地提升科技應用，增加生產力和競爭力，港府會加快發展河套區和新田科技城，讓先進製造工廠落戶，有助本港發展成國際科技創科中心。

畢指出，由於香港土地不足，並非每個產業都適合在港發展，企業或會選擇到大灣區等地方量產，他認為高增值產業適合本港環境，例如納米技術產品。他又指，政府設立再工業化資助計劃、再工業化及科技培訓計劃等配對基金支援企業，而生產力局在福田和東莞亦有中心，協助香港企業升級轉型。

參與政府資助計劃的精美汽車有限公司行政總裁陳偉聰表示，香港正因土地問題，不適合生產汽車，但香港在研發、融資、知識產權都有優勢，因此公司在港設立設計中心，在內地生產。另外，獲生產力局協助申請政府資助生產的科勁國際控股有限公司主席黃少華指，再工業化下除了產品要創新，以要配合智能生產，例如公司製造的納米纖維，對精準要求高，若缺少智能系統實時控制，成品會受很大影響，本港除了有大學科研和地理優勢，政府支援亦有助工廠升級。