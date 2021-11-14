外傭確診率高　放寬名額唔使諗　羅致光：新工人抵埗先斷舊約

港府早前容許已打針的菲傭及印傭有條件來港工作，惟須入住指定檢疫酒店，由於房間有限，遠遠不足應付需求。勞工及福利局局長羅致光今(14日)在網誌表示，過去1年菲律賓及印尼是香港輸入個案來源地的首2位，雖然過去2個月抵港外傭確診率有所下降，由9月初的3.3%，降至上月尾的1.37%，但相對整體10月份從外地來港已完成接種人士的確診率0.55%，外傭確診率仍然偏高。

羅表示，他續指，當局須小心調校外傭指定檢疫設施的數目與入住名額，現時每日來港的外傭人數已逐步回升，由9月初約28人，回升至11月初107人，而沙田萬怡酒店下個月會取代荃灣絲麗酒店，作為外傭指定檢疫酒店，可以提供額外100間房間。他承認，僱主要預訂仍有可能面對困難，建議僱主勸說及安排外傭延後放假回國，或者與原有外傭達成協議，在新外傭成功抵港後才終止舊合約。

他重申，當局會持續觀察兩地的疫情、疫苗接種率的進展、到港後確診率的變化，以調整從菲律賓與印尼輸入外傭的進度。