跳出十年舒適圈成立工作室　插畫師以畫筆宣揚環保

夢想與生活是不是一定要有距離？插畫師奇美早前雖然有一份工作了十多年的辦公室工作，但為了尋找自己的天地，就毅然跳出舒適圈，約一年前創立自己的工作室，再憑自己的努力，成功將自己的自己夢想與生活中間放上一個等號，「必然會遇到障礙或者挫敗，但係唔需要怕。」

「呢個地方係喺好多大廈間比較矮嘅天台，四周圍住嘅朋友都會見到呢個地方。」這次插畫師奇美的工作地點在市區中的一個天台農莊，為當中的天台屋畫壁畫，「喺呢個細小嘅環境種咗唔同種類嘅農作物，以壁畫嚟講係好難得嘅場景，可以喺一個天台咁大嘅廣闊空間創作，其實係非常開心嘅事。」

「壁畫必需係一班人做，就會容易啲同開心好多。」除了紙上的插畫外，奇美也畫壁畫，「插畫就係縮埋一舊，你有構思都係同自己溝通，但壁畫就係人同人之間嘅關係，可能甚至同社區嘅連結，喺呢個之前都有做唔同嘅壁畫，好多時會同當地嘅人一齊構思，以至一齊合作完成壁畫。」

奇美喜歡壁畫是因為創作中可以與別人溝通與合作，她找別人幫忙繪畫，不只局限於很懂繪畫的藝術界別朋友，這次就找來一班小朋友一起畫，「令大家可以更多參與，有時都會搵啲退咗休嘅、有時間想試新嘢嘅人，無特定嘅限制，想能夠大家玩得開心，參與到不同活動。」

這次奇美幫工廈天台農莊畫的壁畫，主題是四季不同的農作物，她希望今次壁畫可以讓參與的大小朋友、參加者了解不同植物的種植生態，這也是她的創作風格，在自己的作品內加一些與環保有關的訊息，「想藉壁畫講故事畀大家聽，不只是局限於小朋友學習，大朋友都可以從中了解。」

奇美將自己不同的壁畫工作叫「油牆假期」，就是希望透過壁畫可以放鬆心情，「壁畫都可以好休閒、好寫意，同埋好令自己放鬆。」

今日的奇美如此寫意，但原來她是今年才正式投入自己的工作，成立自己工作室，「我（之前）喺一間公司做設計，一做就做咗十幾年，一直都會掙扎」，因為基本上真係無機會畀你做設計」，難以做到心中期望的插畫，以至壁畫工作。

當時的情況令奇美非常糾結，「會喺度諗，係唔係十幾年後、十幾年又十幾年之後，都要做同一樣嘢呢？諗一諗、數一數日子，你係唔係打算就咁落去呢？」

在辦公室工作的時候，奇美公餘時曾接一些插畫工作。「同自然保育機構做插畫宣傳，講點樣愛錫海洋，做咗張好靚嘅海報，後來我做到抑鬱糾結，有個朋友突然send呢張圖畀我睇，我就喊咗出嚟。」

奇美覺得在插畫工作中可以有滿足感，「我又一樣有收入，點解我仲要困喺個唔啱嘅環境、繼續糾纏落去呢？」她因此突然有個想法，既然我一直都有接啲細freelance，如果我行多步又點呢？如果我行多步，自己出嚟做自己嘅project又會點樣呢？」

她毅然向公司辭職，創立自己的插畫與壁畫品牌，這是大半年前的事。奇美坦言初時對不穩定的收入有點擔心，「係咪真係搵到先」，因此她就會迫自己把事做得更好，「因為以後啲project都係屬於你自己、代表你自己，一定要好瞓身投入落去。」

奇美害怕找不到工作，就瘋狂的接工作，最後卻是連續三、四個月一日假也沒有放過，「擔憂係無成真，完全係意料之外地好，後來就發覺當你好信自己能夠做到，又或者你真係踏出第一步，原來驚純粹係不必要嘅恐懼，根本未殺到埋嚟，根本唔會出現。」

她指自創工作室可能是一生人最重要的決定，「如果不做（這決定），分分鐘繼續做十幾廿年都繼續落去，變咗一直都脫離唔開，之後就老啦、自己做唔到啦，我會覺得好浪費，既然你有呢個興趣，你有咁嘅心思想做，點解唔行多步呢？」

奇美勉勵正在追夢或有此念頭的人要敢於嘗試，「如果想做就去做，唔好驚話唔會唔有啲問題會出現，問題係畀給自己追夢，或者改嘅一個好好嘅機會，錯都唔怕、困難都唔怕。」