30年後半百樓宇激增4倍　重建步伐追唔切　市建局倡改善樓宇復修

適逢市區重建局成立20周年，行政總監韋志成今(14日)於網誌發文指，該局面對樓宇和市區「雙老化」挑戰下，認為「成也復修、敗也復修」，將樓宇復修放在一個更重要的位置，預計在未來5年投放1,000億港元於市區更新工作。同時他指應將市區更新工作的「拆（清拆重建）、改（復修改造）、留（保育活化）」三大手段，逆轉為「留」、「改」、「拆」，避免提早耗費龐大社會資源和土地，作重建發展。

韋指出，目前的樓宇復修資助計劃已協助超過28萬個住宅單位的業主，但只能針對樓宇對公眾安全構成威脅的公用部分，即只佔約四分之一的整體樓宇樓面面積，而估計至2048年，市區樓齡超過50年的私人住宅單位數目將會急增至854,000個，即在未來30年增加4倍多，強調即使該局加快重建步伐，仍無法追上單位老化的速度，故需要持續推動業主改變對樓宇復修的被動心態，促使業主照顧公眾地方以外、屬於私人單位內部的四分之三樓面面積。

面對這情況，他直言市區更新的未來「成也復修、敗也復修」，做好樓宇復修才可達致市區更新可持續發展的基礎。他續表示，樓齡達到30年的樓宇的住宅單位在每10年涉及的維修支出，粗略估算平均需約8萬港元，隨着本港有多達85萬個單位逐步踏入老化周期，假設有關單位的樓宇平均在70歲後便逐漸面臨清拆，預計保養相關單位的整體支出就會超過3,400億港元。他指若業主未有做好樓宇復修的工作及儲備維修資金，涉及數千億計的公共開支，最終演變為社會整體來承擔。

他認為社會應更支持促進業主為樓宇外、內進行定期維修保養、建立維修基金儲備的要求，並加強相關的監管，同時推動社會建立預防性樓宇復修的新文化，盡力推動妥善保養狀況仍然良好的單位，延長它們壽命，並以能夠多「留」多少個這類的單位，定為另一個重要指標。