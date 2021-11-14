foodpanda外賣送遞員罷工今持續　網站一度顯示無餐廳可接受訂單

薪酬福利被指壓榨，foodpanda外賣送遞員一連兩日罷工今(14日)繼續，多區送餐服務亦有延誤。今早foodpanda網頁上，其網購平台已顯示為「商店現時尚未營業」，而昨日罷工重災區的觀塘，雖然網頁上有多間餐廳仍可選擇，惟網上亦一度顯示「由於送餐服務繁忙，暫時沒有餐廳可接受訂單。我們將盡快回復正常送餐服務。你依然可以選擇外賣自取功能。如有不便，敬請原諒」的字句，估計是受罷工影響，惟旺角、銅鑼灣等地區則未有顯示字句，料視乎地區而定。

近300名foodpanda外賣送遞員因不滿資方壓低每張接單的服務費底價、自僱人士保險不足等，而在昨日(13日)下午起舉行一連2天的罷工，行動涉及多區。外賣速遞員昨發聲明指，所有外賣送遞員在今年9月前，已轉以獨立承包商的身份提供服務，繼而調低其服務費計算方法。電單車手訂單由去年初最少60港元跌至今年11月的38港元；步兵每張訂單則由45港元跌至22港元。此外，送遞員又面對因餐廳準備食物太慢等第三者原因遭「暫停合約」。