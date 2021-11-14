港大研究指面部不對稱或引致牙骹病　6成患者經手術可減痛

香港大學牙醫學院口腔頜面外科團隊最新研究顯示，顎骨不對稱或是顳顎關節症（俗稱牙骹病）的致病原因，影響病人的顎骨肌肉和關節，而透過正顎手術，能有效改善病情和痛症。研究由口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷帶領，醫生卓秋槿為共同研究員，結果已於Clinical Oral Investigations期刊發表。

團隊研究了134名面部畸形患者的牙骹病患病率，當中82人屬面部不對稱，其餘為有其他面部畸形情況。研究發現，面部不對稱患者中，牙骹病的患病率為67.1%，高於無面部不對稱的患者（發病率40.4%）。面部不對稱的牙骹病者有78.2%出現顳下頜關節盤移位，34.5%表示有肌肉痛，20%表示有關節痛。研究表明，面部畸形患者比正常人更易患有牙骹病。

港大指，牙骹病患者在進食、說話或張嘴時，其顎骨肌肉和關節會感到不適甚至疼痛；長期慢性疼痛更已知與抑鬱症和情緒病有關。面部不對稱或是顎骨生長速率差異的後果及由創傷造成，他們的顎骨左右兩側長度有差異，導致面部偏歪和咬合不正，妨礙飲食或言語功能之餘，亦影響面部外觀及自信心。

團隊利用正顎手術矯正患者的面部不對稱，測試手術對改善牙骹病的成效。結果發現，接受過正顎手術的面部不對稱患者，牙骹病的患病率在手術後6個月內下降58.3%，證明正顎手術有助治療面部不均的牙骹病者。港大指，透過顎骨矯正手術或正顎手術，可把畸形顎骨調整至合適位置，改善患者咀嚼及說話功能，以及重塑面部對稱性和輪廓，術後病人需約3至6周時間復原。

卓秋槿指，面部不對稱患者的下顎關節及咀嚼肌承受不對等壓力，長遠會對顳下頜關節和肌肉造成慢性創傷。梁耀殷表示，許多人誤解面部矯形手術是出於美學原因，事實上矯正面部畸形能改善患者口腔功能，並減輕顳顎關節症帶來的疼痛。