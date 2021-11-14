支援非政府機構善用閒置官地計劃　3年僅批出20項目其中兩個完工

發展局於2019年2月亦推出「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃，計劃推出至今共有20個非政府機構項目獲得資助。發展局局長黃偉綸今(14日)於網誌指，政府沒有計劃於短期內用完整筆撥款，其中11個項目已批出了前期工地勘測及設計的款項，另有6個項目預計今年至明年完成，包括位於堅尼地城卑路乍灣海濱休憩用地旁政府用地等，並會適時檢討資助計劃的運作。

發展局助理秘書長（規劃）洪建樂說，資助計劃進展良好，其中2個項目已完成並開始運作，另有6個項目預計今年至明年完成，餘下的項目亦陸續開展並進行詳細設計。

另外，顧及到部分機構申請人未必熟悉項目規劃、工程管理或缺乏經驗，該局及其他部門將向申請人及其委聘的專業人士提供技術上的建議，以協助他們順利完成工程。該局亦會

參與專業學會及非政府機構合辦的座談會，提高社會各界對資助計劃的認識。

其中，位於堅尼地城卑路乍灣海濱休憩用地旁政府用地的項目已順利完成並開始運作。非政府機構「堅農圃」在該處約2000平方米的範圍，建造全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的社區農圃。其顧問團成員麥嘉晉介紹，「堅農圃」是亞洲首個集三大主要農業技術的臨海社區農圃，讓公眾接觸農耕技術。

他續說，社區農圃在起動時遇到不少問題，例如在建築設計方面需要與不同部門和持份者溝通協作，幸好在資助計劃下，得到局方的幫助，擔當協調角色，提供專業意見，令項目得以落實和惠及大眾。

另一個獲資助計劃支持的項目位於東區鰂魚涌海濱的一幅政府用地。獲批租用的聖雅各福群會總幹事李玉芝介紹，該會計劃在用地上建造一幢一層高的多用途活動中心，旁邊設大草坪，並會推動藝術文化發展、個人身心靈發展及創意理念。

李說，整幅土地位於東區海底隧道上蓋，涉及許多技術問題，並需要與不同的政府部門溝通，目前已成功取得前期和建築工程費用，項目正在施工階段，預計明年年底投入服務。