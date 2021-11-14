劏房租金指數跌幅較私樓少　人均居住面積僅如乒乓球枱

香港樓價高昂，不少市民無奈選擇蝸居於劏房之中。全港關注劏房平台於今（14日）公布「香港劏房租金指數」。調查發現，面對疫情及經濟不景，劏房租金指數今年跌幅比私人住宅租金指數少1成，反映劏房戶面臨高昂租金，團體建議政府為「劏房租務管制」加入「起始租金」，同時訂明屋內的維修責任及人均居住面積標準。

全港關注劏房平台於今年6月至10月進行實地測量及親身訪問葵青、荃灣、深水埗、觀塘、油尖旺及港島區，共60戶劏房戶，發現2021 年「香港劏房租金（綜合）指數」為 407，比2019年的443下跌了8%，對比私人住宅租金（綜合）指數，下跌幅度為 10%，反映劏房租金下跌的幅度較私樓單位少。研究同時發現，劏房人均居住面積只有48平方呎，即只有一張乒乓球枱的尺寸，每呎租高達47港元。

研究亦發現，超過65%受訪者表示居住空間不足，55%表示單位質素惡劣。此外，單位分間為多間劏房後，業主收到的實質租金，比該單位本身的應課差餉租值平均高出一倍有多，反映業主透過經營劏房，賺取豐厚利潤。

全港關注劏房平台成員賴建國表示，香港的房屋問題已存在多年，但劏房租戶仍然捱貴租，即使立法會早前通過「劏房租務管制」法案，但劏房租戶仍要面對一段法例實施前的空窗期，期望政府能盡早澄清法例對現租約監管，避免法例實施後租戶仍欠缺保障，並建議政府承諾於兩年內正式設立「起始租金」。