碼頭及船舶服務業前線員工須加強檢測　未打齊針者須每日1檢

新冠肺炎疫情持續，港府今日(14日)宣布加強對高風險及高暴露群組的檢測安排，遂引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，對特定的碼頭及船舶服務業前線員工發出強制檢測公告，要求已完成接種疫苗的員工須每3日1檢，而未完成接種疫苗者則須每日1檢。政府亦會於下周起增設新的檢測站放便他們接受檢測。

政府指，由明天(15日)日起，葵青貨櫃碼頭前線人員，包括貨物裝卸工人或理貨員、操作組長、冷凍貨櫃技術員、安全主任和舷梯保安員，在他們離開遠洋貨船後21天內，須定期接受更頻密的檢測。已完成接種疫苗的員工須每3日1檢，而未完成接種疫苗的員工則須每日1檢。

此外，自下周一(22日)起，船舶服務業的前線人員，包括領港員、所有在葵青貨櫃碼頭以外而須登上來港遠洋貨船工作的碼頭員工、貨物裝卸工人或理貨員、船務代理公司的登船文員、維修船上設備或機件的技術人員、須登船進行檢驗或審查工作的人士，以及從事遠洋貨船船員換班工作的人士(包括司機和交通艇船員)，亦須接受強制檢測。已完成接種疫苗的人員必須在離開遠洋貨船後21天內每3日1檢，而未完成接種疫苗的人員則須每日1檢。

為便利上述人員接受檢測，除現有的葵青貨櫃碼頭和荃灣西海貴路公共運輸交匯處檢測站，政府亦會於下周一(22日)起在上環林士街停車場旁空地、港鐵屯門站F1出口附近及油麻地避風塘公眾登岸梯級設立新的檢測站。另外，截至10月底，已有98%葵青貨櫃碼頭前線員工打齊2針疫苗。