新人趁疫情回穩急擺酒　飲食業人手不足　炒散人工升4成

疫情逐漸緩和，政府數月前放寬宴會人數上限至240人，對各準新人而言屬「喜訊」。早前因應疫情而把婚禮延期的新人，紛紛重新舉辦宴會。有飲食業界表示，生意比去年同期上升了2倍，惟因不少從業員在疫情期間離職，現時人手供不應求，臨時工的薪酬升近4成仍出現「搶人」的情況。

政府於9月底起，放寬D類餐飲處所宴會人數上限，D類餐廳所有員工已完成接種新冠疫苗，以及至少三分之二的顧客須已接種首針，相關處所的宴會人數上限將獲放寬至240人。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，自政府放寬婚宴人數後，本來延期的新人亦隨決定重新舉行，令現時的檔期十分爆滿，加上參加婚宴者，一人平均消費700至800港元，比起平常晚市，人均消費只有100港元多，令生意比去年同期上升了2倍。

雖然恢復生意，惟面臨人手不足的問題，楊位醒指疫情後不少從業員亦選擇轉行，現時樓面服務生與廚房出品部工作者最缺乏人手，要提高薪酬來聘請員工，其中在酒店工作的俗稱「炒散」的樓面服務生臨時工，人工由疫情前每小時80港元，增至110港元或以上，升幅達38%，而在中式酒樓者，人工亦由以往每小時60港元升至70港元；在廚房出品部的則由900港元日薪升至過千港元以上。他直言儘管薪酬調整後，仍欠20%的人手。