海關青年領袖團參觀駐港部隊展覽中心　培養國家觀念

香港海關今日(14日)帶領「海關青年領袖團」團員，參觀位於昂船洲軍營的解放軍駐香港部隊展覽中心，協助他們培養國家觀念和國民身份認同。是次活動共31名團員參加，海關副關長陳子達、助理關長(情報及調查)胡偉軍，以及中國人民解放軍駐香港部隊相關官員亦有出席。

團員在解放軍駐港部隊的代表帶領下，參觀以「夢起東方」為主題的展覽，觀賞3個主題展廳和裝備模型展示區內的展品，包括各式各樣的圖文展板、文物實物、場景雕塑、導覽視訊和解放軍裝備的模型。

海關希望透過是次參觀活動，讓團員更全面了解祖國和人民軍隊，亦可更深入認識中華民族的燦爛文明和輝煌成就。此外，透過觀賞解放軍裝備的模型，可讓團員近距離見證解放軍在軍事設備上的先進發展，以及在維護香港長期繁榮穩定的光輝歷程。活動結束後，團員均表示振奮和深受激勵，令他們正確認識國情，並增強其國民身份認同。

海關青年領袖團是海關在「Customs YES」計劃下成立的一支全新青少年制服隊伍，旨在透過紀律培訓、恒常訓練和各種教育導向活動，協助團員日後成為社會上獨當一面的青年領袖。海關會繼續透過「Customs YES」計劃舉辦不同的活動，並會以「Calibre」(個人發展)、「Customs」(海關)、「Community」(社會)和「Country」(國家)4個層次作考慮，成就青少年「心繫家國、多元發展、振翅高飛」的理念。